Speranza col Covid | Alberto Zangrillo infierisce | Auguri | ma questa è la prova che

Roberto Speranza è risultato positivo al Covid proprio nel giorno in cui si è discusso dell'archiviazione delle mascherine. Ieri, mercoledì 15 giugno, si è deciso che i dispositivi di protezione individuale non saranno più obbligatori, ma solo raccomandati, in cinema, teatri e palazzetti dello sport. Mentre l'obbligo resta sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle Rsa fino a settembre. Alla riunione del Cdm in cui si è discusso di tali misure il ministro della Salute non ha potuto partecipare proprio perché positivo. Per questo ha dovuto collegarsi da remoto. Sentito da AdnKronos Salute, Alberto Zangrillo - prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele - ha fatto gli Auguri di ...

