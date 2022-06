Scontri finale Champions 2021/2022, il governo francese: “Si poteva gestire meglio il controllo dei tifosi” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il delegato del ministero dello sport francese per i grandi eventi, Michel Cadot, è tornato a parlare di quanto accaduto allo Stade de France di Parigi prima della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. In un’audizione al Senato, l’uomo ha ammesso: “Ci sono tanti rimpianti per ciò che è successo, tuttavia i preparativi erano solidi. Inoltre i responsabili hanno reagito in maniera forte e soddisfacente. Tuttavia si poteva gestire meglio il controllo dei tifosi“. Riguardo l’intervento della polizia, che ha fatto uso di gas lacrimogeni, Cadot ha spiegato come quella fosse l’unica scelta possibile: “Non c’era altra soluzione per evitare che la soluzioni peggiorasse. Forse avremmo potuto attingere alla polizia a cavallo per tenere la ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il delegato del ministero dello sportper i grandi eventi, Michel Cadot, è tornato a parlare di quanto accaduto allo Stade de France di Parigi prima delladiLeague tra Real Madrid e Liverpool. In un’audizione al Senato, l’uomo ha ammesso: “Ci sono tanti rimpianti per ciò che è successo, tuttavia i preparativi erano solidi. Inoltre i responsabili hanno reagito in maniera forte e soddisfacente. Tuttavia siildei“. Riguardo l’intervento della polizia, che ha fatto uso di gas lacrimogeni, Cadot ha spiegato come quella fosse l’unica scelta possibile: “Non c’era altra soluzione per evitare che la soluzioni peggiorasse. Forse avremmo potuto attingere alla polizia a cavallo per tenere la ...

