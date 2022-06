Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Sagramola: “Mirri tensione e coraggio, ha perso 5 chili. Chi lavora nell’ombra…” - Mediagol : Sagramola: “Mirri tensione e coraggio, ha perso 5 chili. Chi lavora nell’ombra…” - FraInter86 : Gliene hanno dette di tutti i colori al presidente Mirri, ma i fatti sono due promozioni in 3 anni (dalla D alla B)… -

Mediagol.it

... forse, una minima parte all'attuale presidente. Le prime mosse riguarderanno le figure ... C'è da fare il punto anche per Rinaldo. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2023 e ...Discorso diverso per Rinaldo. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2023, potrebbe ... È stato lui a guidarenei complicati meandri della ricostruzione dal nulla ma adesso il feeling ... Sagramola: “Mirri tensione e coraggio, ha perso 5 chili. Chi lavora nell’ombra…” "Mirri ha vissuto tantissime tensioni emotive, anche semplicemente in quanto tifoso per l'ansia del risultato sportivo del Palermo. Mi auguro che tutto finisca per il meglio, per Mirri, visto che ci ...Gardini ha sondato il terreno con alcuni ds, ma l'idea che sembra prender corpo è quella di dare una chance a Leandro Rinaudo ...