Questo è il momento dell’Europa. Raccogliamo la sfida con il coraggio di Zelensky (Di giovedì 16 giugno 2022) Buongiorno a tutti, Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania – tre Paesi fondatori dell’Unione europea e il Presidente della Romania sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno incondizionato al Presidente Zelensky e al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l’aggressione della Russia, per vivere in libertà. L’Unione europea ha dimostrato e dimostra oggi una straordinaria unità nel sostenere l’Ucraina in ogni modo, così come è stato chiesto dal Presidente Zelensky. Lo hanno fatto i Governi degli Stati membri, lo hanno fatto i Parlamenti, lo hanno fatto i loro cittadini. Voglio ricordare a Questo proposito la grande solidarietà mostrata dagli italiani, da tutti gli europei che hanno accolto nelle loro case coloro che scappavano dai bombardamenti nel loro Paese, l’Ucraina. La ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Buongiorno a tutti, Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania – tre Paesi fondatori dell’Unione europea e il Presidente della Romania sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno incondizionato al Presidentee al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l’aggressione della Russia, per vivere in libertà. L’Unione europea ha dimostrato e dimostra oggi una straordinaria unità nel sostenere l’Ucraina in ogni modo, così come è stato chiesto dal Presidente. Lo hanno fatto i Governi degli Stati membri, lo hanno fatto i Parlamenti, lo hanno fatto i loro cittadini. Voglio ricordare aproposito la grande solidarietà mostrata dagli italiani, da tutti gli europei che hanno accolto nelle loro case coloro che scappavano dai bombardamenti nel loro Paese, l’Ucraina. La ...

Pubblicità

LauraPausini : Per #unanessunacentomila ho unito la recitazione di @Lucaargentero alla mia amata #Scatola, la canzone per me più s… - CremoniniCesare : Io sul palco sento cose grandi dentro me mentre vivo questo momento. #CremoniniSTADI2022 ?? - GioMelandri : Mi metto nei tuoi panni @meb e sono davvero felice per te. Nessuno ti chiederà scusa tanto meno quei giornali che t… - redblack1969 : Cristo in questo momento 37 gradi percepiti a #Monza - universo_astro : RT @FerdiGiugliano: 'Questo è il momento dell’Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stesso c… -