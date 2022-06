Prezzi benzina in salita, oggi diesel self service vicino a 2 euro (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'OsservaPrezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 15 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della ... Leggi su sardegnalive (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 15 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della ...

Pubblicità

myrtamerlino : In un anno: #benzina +21% #gasolio +27% #gpl +25%. Gli stipendi sono al palo e i prezzi sono sempre più alti. Colp… - sole24ore : Caro-benzina, controlli Gdf: prezzi «gonfiati» in un caso su due - lucia_marziali : RT @mattisse2012: @AlexBazzaro beh ma per noi italiani non cambia molto: gas, luce, benzina e generi alimentari a prezzi proibitivi, noi ci… - Salvato28416779 : @DeShindig @RobertoBurioni Autorevoli dal lato sbagliato e la benzina -gas e alimenti con prezzi alle stelle “ma mi… - GuidoCal : Oggi nell’ordine: - guerra - pandemia - crollo borsa - crisi gas - crisi prezzi benzina - inflazione record da 30… -