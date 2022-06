Parma, idea Chichizola per la porta (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Parma starebbe pensando a Chichizola per il ruolo di portiere: sul giocatore nei giorni scorsi c’era anche la Cremonese Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Parma starebbe pensando al portiere Chichizola per la prossima stagione. Sull’argentino nell’ultimo periodo c’è stato anche l’interesse della Cremonese, che però si sarebbe defilata per seguire la pista Radu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilstarebbe pensando aper il ruolo di portiere: sul giocatore nei giorni scorsi c’era anche la Cremonese Secondo quanto rito da Alfredo Pedullà, ilstarebbe pensando al portiereper la prossima stagione. Sull’argentino nell’ultimo periodo c’è stato anche l’interesse della Cremonese, che però si sarebbe defilata per seguire la pista Radu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

