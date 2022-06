Panico in zona Mazzini | ma se la Rai andasse via che facciamo?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 giugno 2022) Sarebbe come piombare in un incubo. O in una realtà parallela e distopica come quella di certe serie tv della concorrenza. “Ma che davero ‘a Rai lascia Viale? E pe annà dove, a Saxa?”, è l’interrogativo che più rimbalza in queste ore nel rione Prati-, altrimenti detto Delle Vittorie, da cui il nome del teatro dove si è fatta la storia della televisione italiana. Sì, perché da queste parti la Rai, che sta al civico 14 del suddetto viale, non è una tv ma uno stato mentale. Qui la tv pubblica si respira nell’aria. Chiacchiera da pausa pranzo che si fa solida e si coniuga in trame e alleanze, strategie e progetti. Calcolo televisivo e politico. Emblematica, in tal senso, la foto malandrina che ha immortalato un pezzo di potere Rai attorno a uno sbigottito Mario Orfeo nel giorno della sua defenestrazione per mano di Carlo Fuortes a ...