Napoli | “Prevediamo appostamenti per individuare chi abbandona i rifiuti”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 16 giugno 2022) di Monica De Santis Il giorno dopo il blitz contro gli incivili, fatto dai vigili urbani e dai consiglieri Willburger e Di Popolo in via Dei Canali, su richiesta dei responsabili del Complesso Monumentale di?San?Pietro a Corte, il sindaco di Salerno Vincenzo?cerca di rispondere a quanti ieri hanno chiesto dii responsabili dello scempio che ogni giorno si perpetra dinanzi alla chiesa dei?Santi Crispino e Crispiniano, utilizzando i filmati della telecamera di videosorveglianza posta proprio lì davanti… “Le telecamere, nella fattispecie, sono più dissuasori che altro” dice il Sindaco, anche se ad oggi non hanno mai dissuaso nessuno dalre ogni tipo didavanti alla chiesetta. “Quando un cittadino si reca a depositare in modo irregolare i, non è riconoscibile, e ...