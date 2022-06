Mercato Napoli: Ostigard in stand-by? Si valuta una soluzione alternativa (Di giovedì 16 giugno 2022) Il difensore norvegese Leo Skiri Ostigard, in questa stagione in prestito al Genoa ma di proprietà del Brighton, sembrava ad un passo dal diventare un giocatore del Napoli, ma dalle ultime indiscrezioni la trattativa sembra essersi messa in una fase di stand-by Il norvegese, salito agli onori della cronaca vista la giovane età e soprattutto gli sfavillanti sei mesi all’ombra della Lanterna, rappresenterebbe per il Napoli il profilo perfetto per assicurare alla difesa un solido avvenire. A fare il punto della situazione è Valter De Maggio durante la trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo il quale il club partenopeo si starebbe guardando intorno. Il profilo, nel caso in cui non andasse in porto l’operazione Ostigard, sarebbe quello di un colpo alla ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Il difensore norvegese Leo Skiri, in questa stagione in prestito al Genoa ma di proprietà del Brighton, sembrava ad un passo dal diventare un giocatore del, ma dalle ultime indiscrezioni la trattativa sembra essersi messa in una fase di-by Il norvegese, salito agli onori della cronaca vista la giovane età e soprattutto gli sfavillanti sei mesi all’ombra della Lanterna, rappresenterebbe per ilil profilo perfetto per assicurare alla difesa un solido avvenire. A fare il punto della situazione è Valter De Maggio durante la trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss, secondo il quale il club partenopeo si starebbe guardando intorno. Il profilo, nel caso in cui non andasse in porto l’operazione, sarebbe quello di un colpo alla ...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, il giovane Sgarbi può tornare in Serie C - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, il giovane Sgarbi può tornare in Serie C - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, il giovane Sgarbi può tornare in Serie C - napolimagazine : MERCATO - Napoli, il giovane Sgarbi può tornare in Serie C - apetrazzuolo : MERCATO - Napoli, il giovane Sgarbi può tornare in Serie C -