Pubblicità

MediasetTgcom24 : Medvedev su Draghi-Macron-Scholz a Kiev: 'Hanno mandato gli intenditori di rane, fegato e spaghetti' #Medvedev… - GiovaQuez : Fazolo: 'Quello di #Medvedev è solo un pensiero scritto su Telegram'. Lo avesse fatto Draghi sicuramente avrebbe sm… - gervasoni1968 : Meglio dell’antropofagia, a cui dovettero ricorre i russi ancora nel XX secolo. Medvedev scatenato contro Macron,… - zav_news : ???????? #Guerra ?? La Gran Bretagna sanziona il patriarca #Kirill ?? #CNN: la #Francia vuole che l'#Ucraina riprenda an… - eugenio_iannone : RT @MediasetTgcom24: Medvedev su Draghi-Macron-Scholz a Kiev: 'Hanno mandato gli intenditori di rane, fegato e spaghetti' #Medvedev #kiev… -

Durissimo su Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo: 'Hanno brindato a vodka, vecchi pezzi d'artiglieria, ma tutto questo non avvicina l'Ucraina alla ......contro Macron, 'l'intenditore di fegato è arrivato a Kiev' Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryha commentato acidamente il viaggio dei leader europei, ...Non usa mezzi termini, ancora una volta, Dmitry Medvedev. L'ex presidente russo, noto ormai per le sue uscite, ha postato un tweet-insulto sui social attaccando Draghi, Macron e Scholz ...L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha criticato duramente Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, che si sono recati in Ucraina: le sue parole Il viaggio in Ucraina del premier italiano ...