LIVE Berrettini-Kudla, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: Paul in vantaggio con Wawrinka, poi l’azzurro (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 13.50 Paul ha vinto per 6-1 il primo set contro Wawrinka. Al termine di questa sfida toccherà a Berrettini. Il programma della sfida tra Matteo Berrettini e Denis Kudla – Le impressioni di Vincenzo Santopadre dopo l’esordio – La vittoria di Matteo Berrettini al debutto contro Dan Evans – Le ambizioni del romano dopo il successo di Stoccarda Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Denis Kudla, valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 del Queen’s ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 13.50ha vinto per 6-1 il primo set contro. Al termine di questa sfida toccherà a. Il programma della sfida tra Matteoe Denis– Le impressioni di Vincenzo Santopadre dopo l’esordio – La vittoria di Matteoal debutto contro Dan Evans – Le ambizioni del romano dopo il successo di Stoccarda Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Matteoe Denis, valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 del...

