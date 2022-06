Le novità sulla scomparsa di Mimì Manzo | le parole di Loredana in tv | i video scomparsi | il cane investito

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 giugno 2022) Che fine ha fattoe chi sta mentendonotte in cui l’uomo, è scomparso nel nulla? Lo vorrebbero sapere le sorelle e i fratelli dell’uomo, che continuano a lanciare appelli in tv. Non credono che la figlia di, indagata per il suo sequestro abbia qualcosa a che fare con questa vicenda e continuano a ribadirlo, mostrando piena fiducia nel racconto della ragazza. Ma nel frattempo, si indaga e stanno cambiando molte cose, anche i rapporti tra tutte le persone coinvolte in questa vicenda. Gli amici di Romina, quelli di Francesco, suo fratello. E anche gli amici dello stesso: esce di casa intorno alle 22 per non farvi più ritorno. Dove andava, chi lo ha incontrato? E’ passato un anno e mezzo da quel giorno e Romina continua disperata a cercare suo padre, per dimostrare anche di non ...