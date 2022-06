Isola dei Famosi | Mercedesz Henger spoglia Edoardo Tavassi

(Di giovedì 16 giugno 2022) Nonostante lui sembra averla frindzonata,continua a stare appiccicata ae a scherzare con lui in maniera molto maliziosa. Per esempio nelle ultime ore la naufraga, che era in mare col fratello di Guendalina, lo ha lasciato completamente nudo, prendendosi le sue mutande e allontanandosi.è stato allo scherzo ed è uscito dal mare a fatica, coprendosi con una mano e implorando la ragazza di ridargli il costume. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…deied Estefania Bernal sempre più vicinidei...

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - BicakuAlbana : Fa più sesso di isola dei famosi non vi pare ?? . Ma perché dicono che le donne spendono? - Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (20:30) L'isola dei Famosi 2022 - Extended Edition (Reality) #StaseraInTV 16/06/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022-exte - amptorpaterno : RT @EnteRomaNatura: FESTA DEL MARE 17,18,19 GIUGNO #CasadelMare, Borghetto dei Pescatori. E domenica? Un tuffo virtuale nell’isola che non… - RobertaMonaco10 : RT @EnteRomaNatura: FESTA DEL MARE 17,18,19 GIUGNO #CasadelMare, Borghetto dei Pescatori. E domenica? Un tuffo virtuale nell’isola che non… -

... cittadino isolitano che da ormai molti anni porta in giro per il mondo il nome diCapo ... unopiù importanti riconoscimenti internazionali di questo sport. Un trofeo che Macrillò aveva già ...... Costa Smeralda (6,6 notti), CostaGrifoni (6,4 notti), Costa Paradiso (6,4 notti). Nella parte alta della classifica si aggiungono anche la Costa degli Etruschi in Toscana (7,1 notti), l'd'...Ieri all’Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger si è ferita dopo essere andata, insieme ad Estefania Bernal ed Edoardo Tavassi, a fare un’escursione sugli scogli: la naufraga è delusa per il ...Secondo Lory Del Santo, sarebbero stati gli autori dell'Isola 2022 a costringere Marco al ritiro: 'Avrebbe potuto continuare' ...