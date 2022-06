Giorgi-Davis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Birmingham 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) Camila Giorgi affronterà Lauren Davis nella circostanza del secondo turno del Wta 250 di Birmingham 2022. L’azzurra ha superato Tereza Martincova all’esordio, in occasione di un incontro spalmato in due giorni, con la giocatrice di Macerata abile a non distrarsi. La statunitense, dal canto suo, ha eliminato la giovane e interessante Kaja Juvan al debutto sul verde inglese, mostrando la sua esperienza sul veloce. Giorgi proverà a beneficiare della velocità della superficie di riferimento, probabilmente la sua preferita in assoluto, per mettere a segno accelerazioni vincenti in serie; attenzione però al gioco di contrattacco di Davis, particolarmente insidioso in toto e per qualsiasi opponente, seppur non esattamente continuo e inscalfibile. Giorgi favorita, ma servirà ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Camilaaffronterà Laurennella circostanza del secondo turno del Wta 250 di. L’azzurra ha superato Tereza Martincova all’esordio, in occasione di un incontro spalmato in due giorni, con la giocatrice di Macerata abile a non distrarsi. La statunitense, dal canto suo, ha eliminato la giovane e interessante Kaja Juvan al debutto sul verde inglese, mostrando la sua esperienza sul veloce.proverà a beneficiare della velocità della superficie di riferimento, probabilmente la sua preferita in assoluto, per mettere a segno accelerazioni vincenti in serie; attenzione però al gioco di contrattacco di, particolarmente insidioso in toto e per qualsiasi opponente, seppur non esattamente continuo e inscalfibile.favorita, ma servirà ...

