Fiorentina, Nico Gonzalez: «Vlahovic? La sua assenza non l’abbiamo sentita. Ha tanto da imparare» (Di giovedì 16 giugno 2022) Nico Gonzalez, attaccante esterno della Fiorentina, ha parlato dal ritiro dell’Argentina ai microfoni di Sportitalia Nico Gonzalez, attaccante esterno della Fiorentina, ha parlato dal ritiro dell’Argentina ai microfoni di Sportitalia. Le sue dichiarazioni: STAGIONE – «Anno molto positivo nonostante il problema con il Covid, ma ho fatto un gran lavoro che mi ha portato in Nazionale. In Italia impatto buono, in Germania era stato molto più difficile». VALHOVIC – «L’assenza di Dusan Vlahovic non si è sentita, ovviamente è un giocatore forte ma il suo atteggiamento non è piaciuto ai tifosi. E’ un ragazzo giovane che ha tanto da imparare» DI MARIA – «Mi piacerebbe vederlo in Italia. Un giocatore che ho ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022), attaccante esterno della, ha parlato dal ritiro dell’Argentina ai microfoni di Sportitalia, attaccante esterno della, ha parlato dal ritiro dell’Argentina ai microfoni di Sportitalia. Le sue dichiarazioni: STAGIONE – «Anno molto positivo nonostante il problema con il Covid, ma ho fatto un gran lavoro che mi ha portato in Nazionale. In Italia impatto buono, in Germania era stato molto più difficile». VALHOVIC – «L’di Dusannon si è, ovviamente è un giocatore forte ma il suo atteggiamento non è piaciuto ai tifosi. E’ un ragazzo giovane che hada» DI MARIA – «Mi piacerebbe vederlo in Italia. Un giocatore che ho ...

