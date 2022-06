ESA e NASA porteranno il primo europeo sulla Luna

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il 14 e 15 giugno il Consiglio dell'ESA e ESA-ESTEC ha pianificato i prossimi passi per l'esplorazione spaziale e le prospettive per i cittadini europei....

Pubblicità

AmbasciataUSA : Appuntamento con lo Spazio?????????? Domani 17 giugno alle 13.40, collegamento con @AstroSamantha e @NASA_Astronauts da… - Digital_Day : Siglato un nuovo accordo di collaborazione tra NASA ed ESA per l'esplorazione della Luna. Si parla di GPS per il sa… - space_cooper : RT @AmbasciataUSA: Appuntamento con lo Spazio?????????? Domani 17 giugno alle 13.40, collegamento con @AstroSamantha e @NASA_Astronauts dalla @… - speragire : RT @AmbasciataUSA: Appuntamento con lo Spazio?????????? Domani 17 giugno alle 13.40, collegamento con @AstroSamantha e @NASA_Astronauts dalla @… - Antonio24841961 : RT @AmbasciataUSA: Appuntamento con lo Spazio?????????? Domani 17 giugno alle 13.40, collegamento con @AstroSamantha e @NASA_Astronauts dalla @… -

Intesa traper portare i primi tre astronauti europei sulla Luna. All'inizio parteciperanno alle missioni a bordo della futura stazione spaziale Gateway, nell'orbita lunare, ma poi si prepareranno a ...È stata un membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dei gruppi di lavoro dell'e della. Autrice di numerose pubblicazioni in ambito scientifico, come lo "Stellar Spettroscopy", scritto a ...Nel quadro del programma Artemis, l’Asi ha firmato un accordo con la Nasa per la progettazione dei moduli abitativi lunari ...Completata la fase di studio, procede verso la costruzione la missione dell'Esa Comet Interceptor, che vede un importante coinvolgimento italiano. Con il lancio previsto per il 2029, la missione è in ...