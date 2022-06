“È fatta”, clamoroso ritorno in Rai: condurrà un talk innovativo (Di giovedì 16 giugno 2022) Tv Zap Notizie Flash – Importanti novità in casa Rai, a poco a poco emergono delle succulente indiscrezioni sulla programmazione autunno-inverno 2022-2023. È ormai smentita la notizia che vedeva lo stop di “Cartabianca” su Rai Tre: dopo l’incontro fra Bianca Berlinguer e l’Ad Carlo Fuortes, Antonio Di Bella ha confermato il talk del martedì. Non è ancora chiaro se resteranno Mauro Corona, Alessandro Orsini e Andrea Scanzi, alla luce delle varie polemiche su ospiti e opinionisti filo-putiniani. Ma veniamo agli altri rumors… (continua a leggere dopo le foto) A settembre troveremo Ilaria D’Amico alla guida di un programma in prima serata su Rai due e Giancarlo Di Cataldo con “Le grandi storie di cronaca”, a partire dal 3 ottobre in seconda serata su Raiuno. A proposito del format della D’Amico si sa poco e niente: il programma è stato realizzato dall’ex Iena Alessandro ... Leggi su tvzap (Di giovedì 16 giugno 2022) Tv Zap Notizie Flash – Importanti novità in casa Rai, a poco a poco emergono delle succulente indiscrezioni sulla programmazione autunno-inverno 2022-2023. È ormai smentita la notizia che vedeva lo stop di “Cartabianca” su Rai Tre: dopo l’incontro fra Bianca Berlinguer e l’Ad Carlo Fuortes, Antonio Di Bella ha confermato ildel martedì. Non è ancora chiaro se resteranno Mauro Corona, Alessandro Orsini e Andrea Scanzi, alla luce delle varie polemiche su ospiti e opinionisti filo-putiniani. Ma veniamo agli altri rumors… (continua a leggere dopo le foto) A settembre troveremo Ilaria D’Amico alla guida di un programma in prima serata su Rai due e Giancarlo Di Cataldo con “Le grandi storie di cronaca”, a partire dal 3 ottobre in seconda serata su Raiuno. A proposito del format della D’Amico si sa poco e niente: il programma è stato realizzato dall’ex Iena Alessandro ...

Pubblicità

diegomassacm : @acmilanelcuore Un po' più di umiltà che non guasta, si crede chissà cosa altrimenti quella domanda di presunzione… - marcocrnkovicc : @MilanNewsit Oleeeee e come ogni anno, escono 2/3 nomi top, “siamo vicinissimi all’acquisto” “è fatta” poi ci metti… - Dukkere : Clamoroso Roma! È fatta. 3/4 di Zico più mezzo Maradona in cambio di 4/4 di Felix più il prestito di Santon. - dino7314 : @HoaraBorselli Forse non volevano che le cose cambiassero ,anche perché era la riforma fatta ad hoc per i criminali… - Alenize82 : @MercRF Fu un risultato clamoroso. Però ho spiegato poi nei tweet successivi che va fatta differenza tra 1) infortu… -