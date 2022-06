Dalla Francia – Stéphane Bahoken (ex Angers): “Vorrei essere riparato in fretta” (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 15:53:00 Che bomba Dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: Mentre il presidente della Federazione camerunese Samuel Eto’o ha fatto un intervento notevole dopo lo stretto successo contro il Burundi (1-0, 9 giugno), Stéphane Bahoken, che non è stato convocato durante questo raduno, ha detto di apprezzare il personaggio. “E’ uno che vuole elevare il Camerun”, ha detto l’attaccante. Rimango abbastanza ammirato da questo tipo di persona perché, in tutto ciò che dice, vuole che il Camerun si evolva, che i giocatori alzino il livello. Va bene, mette molta pressione, riporta competizione per le scelte dell’allenatore (Canzone di Rigoberto) e questo spingerà la squadra a rimanere competitiva. » Il Camerun è nel Gruppo G della Coppa del Mondo 2022, insieme a ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 15:53:00 Che bombaragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: Mentre il presidente della Federazione camerunese Samuel Eto’o ha fatto un intervento notevole dopo lo stretto successo contro il Burundi (1-0, 9 giugno),, che non è stato convocato durante questo raduno, ha detto di apprezzare il personaggio. “E’ uno che vuole elevare il Camerun”, ha detto l’attaccante. Rimango abbastanza ammirato da questo tipo di persona perché, in tutto ciò che dice, vuole che il Camerun si evolva, che i giocatori alzino il livello. Va bene, mette molta pressione, riporta competizione per le scelte dell’allenatore (Canzone di Rigoberto) e questo spingerà la squadra a rimanere competitiva. » Il Camerun è nel Gruppo G della Coppa del Mondo 2022, insieme a ...

