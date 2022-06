Dal 24 al 26 giugno torna la Milano Jumping Cup

Pubblicità

IlContiAndrea : RTL 102.5 in diretta dal #PizzaVillageNapoli dal 17 al 26 giugno. Il 17 mini live de La Rappresentante di Lista. Ne… - WarnerBrosIta : ? I @thisismaneskin vi invitano a vedere #ElvisIlFilm, dal 22 giugno solo al cinema ? - DisneyPlusIT : Con questo, l'indagine prende tutta un'altra direzione. La seconda stagione di #OnlyMurdersInTheBuilding sarà dispo… - CMezzanego : RT @flash_meteo: #toscana #siccità #wikiclima #drought #climate le piogge a Firenze dal 1 gennaio al 15 giugno nel passato. Il 2022 è al qu… - lillydessi : Appuntamenti di RomaCulture dal 15 al 21 giugno 2022 - RomaToday -

Don Matteo 12, anticipazioni puntata 16Nella puntata di Don Matteo 12 in onda oggi, giovedì 16titolo 'Ricordati di santificare le feste' , a Spoleto, torna il capitano Giulio ...Nella puntata della serie andata in onda lo scorso 10, Max ed Helen intendono impiegare le ... Helen riceve un messaggiosuo ex e poco dopo scopre che è gravemente malato. Dovrà infatti ...Oggi in Irlanda è il Bloomsday, il giorno in cui si festeggiano James Joyce e il suo “Ulisse”. Per l’occasione vi proponiamo “Notturno”, una poesia in cui l’autore irlandese fa affiorare tutto il fasc ...(Agenzia Vista) Kiev, 16 giugno 2022 "Non commento le decisioni della Bce, ho passato 8 anni a difendere l'autonomia della politica monetaria dall'interferenza dei politici. Non cambio idea ora ...