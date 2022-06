Costa: “Siamo molto vicini a eliminare l’obbligo di isolamento dei positivi al Covid” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Credo Siamo molto vicini al traguardo” di eliminare l’obbligo di isolamento domiciliare dei positivi al Covid, “del resto l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non posSiamo non rimuovere” anche questa misura. “Nelle prossime settimane confido si arrivi a questa scelta che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità. Credo che ci siano i giorni contati anche per questo provvedimento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, questa mattina, ai microfoni di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio1. Quanto all’obbligo di mascherina sui luoghi di lavoro, il sottosegretario Costa, ricordando che oggi c’è solo nelle ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Credoal traguardo” dididomiciliare deial, “del resto l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non posnon rimuovere” anche questa misura. “Nelle prossime settimane confido si arrivi a questa scelta che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità. Credo che ci siano i giorni contati anche per questo provvedimento”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, questa mattina, ai microfoni di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio1. Quanto aldi mascherina sui luoghi di lavoro, il sottosegretario, ricordando che oggi c’è solo nelle ...

Pubblicità

peppevoltarelli : RT @ProntoEstate: ?? Stiamo arrivando e cammineremo a braccetto... #CostaDegliDei & #CostaViola + #Calabria grecanica, siamo un esercito di… - simonilla23 : RT @giringiroblog: Oggi, nonostante il caldo, Daisy ed io ci siamo concesse un giro su #AltaViadeiMontiLiguri e in particolare nella zona d… - paoloigna1 : RT @Miti_Vigliero: In questi giorni di velocissimo incremento contagi e ricoveri ci hanno detto che: le mascherine sono inutili, anzi fanno… - ilfestival : A Start the Future Andrea Costa. 'La pandemia ha accelerato la digitalizzazione della sanità Siamo di fronte a un p… - Ricciolina16 : Costa poco volare... Ok che siamo in 3... Ok che è agosto ma... -