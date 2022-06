Coronavirus, giovedì 16 giugno: sono 4.636 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 5.470 tamponi molecolari e 19.566 antigenici per un totale di 25.036, si registrano 4.636 nuovi casi positivi (+1.106), 3 decessi (-3), 503 ricoverati (+23), 36 terapie intensive (+4) e +6.852 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.822”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “In aumento il numero dei casi: +25% rispetto alla settimana precedente. Aumenta anche l’incidenza a 367 per 100 mila abitanti (erano 281 la settimana scorsa). Stabile il valore Rt a 0,81 e l’occupazione dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Oggi nelsu 5.470 tamponi molecolari e 19.566 antigenici per un totale di 25.036, si registrano 4.636casi positivi (+1.106), 3 decessi (-3), 503 ricoverati (+23), 36 terapie intensive (+4) e +6.852 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,5%. I casi a Roma cittàa quota 2.822”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “In aumento il numero dei casi: +25% rispetto alla settimana precedente. Aumenta anche l’incidenza a 367 per 100 mila abitanti (erano 281 la settimana scorsa). Stabile il valore Rt a 0,81 e l’occupazione dei ...

