Base sulla Luna, i moduli abitativi saranno progettati dall'Italia - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 16 giugno 2022) La Luna (foto Ansa) Roma, 16 giugno 2022 - L'uomo sulla Luna potrebbe abitare su moduli made in Italy , infatti l' Agenzia spaziale Italiana (Asi) ha firmato un accordo con la Nasa per uno studio sui ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) La(foto Ansa) Roma, 16 giugno 2022 - L'uomopotrebbe abitare sumade in Italy , infatti l' Agenzia spazialena (Asi) ha firmato un accordo con la Nasa per uno studio sui ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? IL PROF. BIZZARRI DICE UNA VOLTA PER TUTTE L’AMARA VERITÀ ???? “In questa situazione in cui la politica ha usato no… - Mov5Stelle : Per combattere la povertà lavorativa, gli Stati membri devono fissare il #salariominimo sulla base di tre parametri… - AlbertoBagnai : A Palermo @fatequalcosa mi chiede come fare qualcosa contro lo scandalo dell’amministrazione comunale che sulla bas… - vedanama : RT @Radio1Rai: ??#Spazio Saranno italiani i primi moduli abitativi della futura base sulla #Luna del programma Artemis. @ASI_spazio e @NASA… - ASI_spazio : RT @Radio1Rai: ??#Spazio Saranno italiani i primi moduli abitativi della futura base sulla #Luna del programma Artemis. @ASI_spazio e @NASA… -