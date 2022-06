Atletica, meeting Grosseto 2022: Sartori trova il minimo per i Mondiali, Patta vince i 100 metri (Di giovedì 16 giugno 2022) Grande serata di Atletica a Grosseto per il meeting internazionale che come ogni anno regala emozioni. Rebecca Sartori abbatte il record personale e lo porta a 55.40, le basta per centrare lo standard minimo per i Mondiali di Eugene, timbrato proprio al centesimo. E’ un momento magico per la veneta, che sta sempre più migliorando. Bene anche Livia Olivieri, semifinalista alle Olimpiadi e seconda stasera, terza la campionessa italiana della distanza Eleonora Marchiando. Lorenzo Patta, oro nella staffetta a Tokyo, ha vinto i 100 metri in 10.32, Piero Arese si è imposto invece negli 800 metri, mentre Anna Polinari ha trionfato nei 200 metri. Con 17.25 metri un Andrea Dallavalle da applausi domina nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Grande serata diper ilinternazionale che come ogni anno regala emozioni. Rebeccaabbatte il record personale e lo porta a 55.40, le basta per centrare lo standardper idi Eugene, timbrato proprio al centesimo. E’ un momento magico per la veneta, che sta sempre più migliorando. Bene anche Livia Olivieri, semifinalista alle Olimpiadi e seconda stasera, terza la campionessa italiana della distanza Eleonora Marchiando. Lorenzo, oro nella staffetta a Tokyo, ha vinto i 100in 10.32, Piero Arese si è imposto invece negli 800, mentre Anna Polinari ha trionfato nei 200. Con 17.25un Andrea Dallavalle da applausi domina nel ...

