Asllani pronto al grande salto: chi è il prossimo acquisto dell’Inter (Di giovedì 16 giugno 2022) In sei mesi si è preso i riflettori della Serie A. Adesso è pronto a diventare grande con la maglia dell’Inter, imparando dai campioni della rosa nerazzurra. Kristjan Asllani non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Simone Inzaghi, entusiasta dell’arrivo della stellina lanciata da Andreazzoli durante l’ultima stagione all’Empoli. Asllani è nato il 9 marzo 2002 ad Elbasan, in Albania. Il trasferimento in Italia avviene quando il piccolo Kristjan ha ancora 2 anni. Il ragazzo cresce in provincia di Pisa – a Buti – ma a dargli i natali calcistici è l’Empoli, che a 8 anni lo tessera nel settore giovanile dopo averlo notato nella Butese. Con la Primavera dell’Empoli contribuisce in maniera determinante alla vittoria dello Scudetto 20/21. La benedizione di ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) In sei mesi si è preso i riflettori della Serie A. Adesso èa diventarecon la maglia, imparando dai campioni della rosa nerazzurra. Kristjannon vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Simone Inzaghi, entusiasta dell’arrivo della stellina lanciata da Andreazzoli durante l’ultima stagione all’Empoli.è nato il 9 marzo 2002 ad Elbasan, in Albania. Il trasferimento in Italia avviene quando il piccolo Kristjan ha ancora 2 anni. Il ragazzo cresce in provincia di Pisa – a Buti – ma a dargli i natali calcistici è l’Empoli, che a 8 anni lo tessera nel settore giovanile dopo averlo notato nella Butese. Con la Primavera dell’Empoli contribuisce in maniera determinante alla vittoria dello Scudetto 20/21. La benedizione di ...

alecorsirn : Ho appena sentito un tizio, che non so chi sia, ma che si spaccia per esperto di mercato dire: -Bremer non è forte… - MarcoReNer_azz : @MarcoSimoni4 Ehhh chi decide la pensa diversamente ???????. Anche x me è buono ma Asllani è più pronto. E mi piace di più - infoitsport : Inter, pronto il colpo Asllani: per l'Empoli pronti 14 milioni - Alesp1672 : RT @LMilan_07: Bel giocatore #Asllani, ha fatto bene a scegliere l'#inter per crescere ed essere poi pronto tra un anno o due a passare in… - acm1899m : Asllani ottimo acquisto e prospetto. Ma sarà subito pronto a giocare al posto di Brozovic la prossima stagione in u… -