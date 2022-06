ANSA al primo posto per affidabilità… (Di giovedì 16 giugno 2022) È uscito il rapporto Reuters sullo stato dell’informazione nel mondo. Il rapporto sarebbe da leggere e commentare con attenzione, ma Noemi si è detta interessata a fare lei quell’articolo per cui io mi limito solo a trattare un titolo che ho visto uscire su ANSA oggi 15 giugno 2022. Rapporto Reuters, per il quinto anno ANSA prima per affidabilità Il titolo non è sbagliato, è vero che secondo il sondaggio fatto da Reuters ANSA è in testa alla classifica dei più affidabili. Ma vediamo come lo racconta ANSA stessa: il quadro che emerge dal Digital News Report 2022 dell’Istituto Reuters che, per il quinto anno consecutivo, certifica che l’ANSA è prima in Italia per affidabilità tra le testate d’informazione online. Secondo l’analisi annuale, l’ANSA guida la classifica conquistando la ... Leggi su butac (Di giovedì 16 giugno 2022) È uscito il rapporto Reuters sullo stato dell’informazione nel mondo. Il rapporto sarebbe da leggere e commentare con attenzione, ma Noemi si è detta interessata a fare lei quell’articolo per cui io mi limito solo a trattare un titolo che ho visto uscire suoggi 15 giugno 2022. Rapporto Reuters, per il quinto annoprima per affidabilità Il titolo non è sbagliato, è vero che secondo il sondaggio fatto da Reutersè in testa alla classifica dei più affidabili. Ma vediamo come lo raccontastessa: il quadro che emerge dal Digital News Report 2022 dell’Istituto Reuters che, per il quinto anno consecutivo, certifica che l’è prima in Italia per affidabilità tra le testate d’informazione online. Secondo l’analisi annuale, l’guida la classifica conquistando la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina,… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: 'Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantasti… - butacit : ANSA al primo posto per affidabilità… - BabaJaga2021 : -