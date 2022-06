Ambiente | Letta | ' prezzo futuro non sia uguale per tutti | chi ha di più | paghi di più'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Il Fit for 55 "va approvato, anche se è complicato, purchè si tengano a mente due cose: ildelnon èper, non è possibile chiedere alle stesse persone di pagare lo stessodel. Chi ha di piùdi più, è scritto nella Costituzione. Ildelnon èper". Così Enricoa RepIdee. "Quando una persona non riesce arrivare alla fine del mese, quando un'azienda sta per chiudere e quando i salari non consentono di sopportare l'aumento del costo della benzina non si può chiedere una sovrattassa a chi fatica a quel modo e di pagare la stessa cifra di chi ne può sopportare mille volte tanto".

Lo ha detto Enrico nel suo intervento alla conferenza all'Unipisa.... di memoria, di donne, di guerra, di diritti in bilico, di democrazia, di, di come ... Si finisce con la politica, che riempirà piazza Maggiore prima con Enrico, poi con Giuseppe Conte. A ... Roma, 16 giu. (askanews) - Consumo del suolo: "Abbiamo presentato una proposta di legge sul consumo del suolo, è stata bloccata per l'opposizione della destra. La ripresenteremo, perché il territorio ...