Allarme per casa | il N°1 in Italia è Verisure

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 giugno 2022) Estate è tempo di vacanze ma è anche il periodo dell’anno in cui aumentano i furti nelle abitazioni. Soprattutto nelle grandi città, è forte la paura di rientrare dalle ferie e trovare tutto a soqquadro. In questo articolo, vediamo i dati sui furti inin estate e scopriamo perché l’antifurtoè oggi la migliore soluzione sul mercato. Furti inin estate Una ricerca del Censis datata 2021 ha rilevato come glini, a causa anche della crisi economica in atto e della generalizzata incertezza scaturita dal Covid19, non si sentano affatto sicuri.– multinazionale che ha brevettato un sistema diper lacompleto e in grado di garantire Alta Sicurezza, leader in Europa e– insieme all’Istituto di ...