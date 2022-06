Adinolfi poteva mai risparmiarci il suo moralismo sul suicidio assistito di “Mario”? (Di giovedì 16 giugno 2022) “Pochi giorni dopo la soppressione del disabile Fabio, nelle Marche è arrivata la macchina della morte che ha ucciso oggi Mario, nome con cui era mediaticamente noto Federico Carboni, tetraplegico 42enne. Siamo arrivati alla follia distruttiva e mortifera: fermate subito questa scia di disabili uccisi, no all’applicazione omicida della cultura dello scarto contro cui tuona sempre Papa Francesco, inascoltato”: Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), parla in questi termini del primo caso di suicidio assistito avvenuto in Italia. I media festeggiano come epocale il fatto che in Italia un disabile “finalmente” si sia tolto la vita con l’autorizzazione dello Stato. Con il macchinario per uccidersi consegnato a domicilio, come fosse un Glovo. Oggi è un giorno triste per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Pochi giorni dopo la soppressione del disabile Fabio, nelle Marche è arrivata la macchina della morte che ha ucciso oggi, nome con cui era mediaticamente noto Federico Carboni, tetraplegico 42enne. Siamo arrivati alla follia distruttiva e mortifera: fermate subito questa scia di disabili uccisi, no all’applicazione omicida della cultura dello scarto contro cui tuona sempre Papa Francesco, inascoltato”:, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), parla in questi termini del primo caso diavvenuto in Italia. I media festeggiano come epocale il fatto che in Italia un disabile “finalmente” si sia tolto la vita con l’autorizzazione dello Stato. Con il macchinario per uccidersi consegnato a domicilio, come fosse un Glovo. Oggi è un giorno triste per ...

