Inter : ?? | REWATCH I momenti epici della stagione di epic @brozocrypto #ForzaInter ??? - Inter : ?? | REWATCH Il best of di @hakanc10 della stagione 2021/2022 ????? #ForzaInter ??? - SerieA : Giornata 2??4??: Nel derby di ritorno Inter-Milan finisce 1-2: rimonta firmata dalla doppietta di Giroud che di fat… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Inter, occhi su Asllani: ecco chi è il regista dell’Empoli - Mediagol : VIDEO Inter, occhi su Asllani: ecco chi è il regista dell’Empoli -

... come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale dedicato al mercato e al flop dell'Italia: tutte le ultime sulle strategie di Milan,, Roma e Juventus, con un ......9 milioni diviews e, oltre che dietro il Milan, in questa classifica supplementare, si è posizionata anche dietro la Roma (a ben 37,7 milioni diviews). Terza è arrivata l'a 18 ... VIDEO - Inter, comincia il viavai in sede: arrivato anche Giuseppe Bozzo Secondo quanto riportato dal Telegraph Inter e Chelsea hanno ufficialmente aperto una trattativa per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. Si registrano contatti ...Il presidente dell'Inter ha fatto ritorno in Italia e si appresta a dare un'accelerata a tutte le trattative di mercato di nerazzurri ...