Ultimi biglietti per Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli | 17 e 18 giugno 2022

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono disponibili in prevendita gliperindelil 17 e il 18. L’artista festeggia i suoi primi 30 anni di carriera nella musica attraverso due spettacoli senza precedenti, con tanti ospiti e in diretta su Rai1 per la prima serata del 17. Oggi la conferenza stampa di presentazione e ancora pochissimi idisponibili per assistere alle due serate inattraverso le qualitorna dove tutto ha avuto inizio e ripercorrere la sua carriera attraverso le tappe fondamentali della sua discografia, hit evergreen e pezzi intramontabili che lo hanno fatto ...