Ultime Notizie – Speranza positivo a covid | Zangrillo | “Auguri | mascherine inutili”

"Faccio gli Auguri al ministro della Salute, Roberto Speranza", risultato positivo a covid, "ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema. Dopodiché l'occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell'inutilità assoluta della mascherina". A dichiararlo all'Adnkronos Salute è Alberto Zangrillo, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele. "So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica – osserva – ne sopporterò le conseguenze. Ma al solito la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso".

