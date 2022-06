The Good Doctor 6 ci sarà? Il finale della quinta stagione questa sera su Rai2 (Di mercoledì 15 giugno 2022) The Good Doctor 6 ci sarà oppure no? I fan possono iniziarsi a porsi la cruciale domanda ad un passo dal finale della quinta stagione in onda oggi, 15 giugno, su Rai2. Freddie Highmore e i suoi sono pronti a chiudere in bellezza un ciclo lungo una stagione in cui non sono mancate gioie e dolori ma anche addii e prese di posizione, come andrà a finire stasera e cosa succederà in The Good Doctor 6? Qualche settimana fa la serie è stata ufficialmente rinnovata per una sesta stagione e gli autori di The Good Doctor sono già proiettati verso il futuro della serie e verso nuove storie da raccontare tanto che due nuovi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) The6 cioppure no? I fan possono iniziarsi a porsi la cruciale domanda ad un passo dalin onda oggi, 15 giugno, su. Freddie Highmore e i suoi sono pronti a chiudere in bellezza un ciclo lungo unain cui non sono mancate gioie e dolori ma anche addii e prese di posizione, come andrà a finire stae cosa succederà in The6? Qualche settimana fa la serie è stata ufficialmente rinnovata per una sestae gli autori di Thesono già proiettati verso il futuroserie e verso nuove storie da raccontare tanto che due nuovi ...

Pubblicità

johnnyaddict : il mio relatore the best ever, vado ai colloqui, entro, small talk, gli dico i progressi sulla mia tesi, he nods, “… - PrimeVideoIT : @douphine66 Hai già visto la serie 'The Good Fight'? - lafenicerisorge : Can we skip to the part where I have a hot, good looking boyfriend who is not a fuckboy and also not a caso umano p… - eeudaiimoniia : @mssrspadfoot giustamente parlando di Platone e del nonsense ti è venuto in mente the good place come mi manca - ZuZorander : RT @FabGiagnoni: Il @SIPRI afferma che l'arsenale mondiale di #arminucleari crescerà per la prima volta dagli anni della #guerrafredda. B… -