Techetechetè da stasera su Rai1: l'omaggio a Monica Vitti nella prima puntata

stasera su Rai1 alle 20:30 ricomincia Techetechetè, l'amata trasmissione in onda ogni giorno dopo il TG1: nella prima puntata l'omaggio a Monica Vitti.

Techetechetè riparte puntuale con l'arrivo dell'estate, stasera su Rai1 alle 20:30, subito dopo il Tg delle 20:00. L'amata trasmissione che attinge alle sconfinate Teche RAI sarà in onda ogni sera. Una veste grafica nuova impreziosisce la storia dello spettacolo e della cultura italiana riproposta attraverso omaggi monografici ai big della Tv, della canzone, del cinema e dell'intrattenimento. Non a caso la prima puntata della stagione 2022 sarà completamente dedicata alla grandissima ed amatissima Monica Vitti.

