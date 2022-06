Taranto, rifiuti: ritardi per problemi all’impianto di conferimento Kyma Ambiente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Kyma Ambiente: Negli ultimi giorni le operazioni di svuotamento dei cassonetti dei rifiuti a Taranto stanno subendo una serie di rallentamenti a causa di problematiche che si presentano all’ingresso dell’impianto di conferimento. Kyma Ambiente fa sapere agli utenti che si registrano ancora disagi perché diversi mezzi aziendali, dopo aver raccolto i rifiuti nella zona di competenza, sono costretti a ore di attesa prima di entrare nell’impianto e se restano pieni non possono essere utilizzati per le strade di Taranto. Da qui la conseguenza che diversi cassonetti posizionati per le strade cittadine sono pieni di rifiuti. Questa è una situazione di disagio che non dipende da ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Negli ultimi giorni le operazioni di svuotamento dei cassonetti deistanno subendo una serie di rallentamenti a causa di problematiche che si presentano all’ingresso dell’impianto difa sapere agli utenti che si registrano ancora disagi perché diversi mezzi aziendali, dopo aver raccolto inella zona di competenza, sono costretti a ore di attesa prima di entrare nell’impianto e se restano pieni non possono essere utilizzati per le strade di. Da qui la conseguenza che diversi cassonetti posizionati per le strade cittadine sono pieni di. Questa è una situazione di disagio che non dipende da ...

