Serie B, Reggina: salvezza possibile, accordo vicino con Felice Saladini. I dettagli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Potrebbe concretizzarsi in settimana il passaggio della Reggina all'imprenditore Felice Saladino, salvando quindi la Serie B Leggi su mediagol (Di mercoledì 15 giugno 2022) Potrebbe concretizzarsi in settimana il passaggio dellaall'imprenditoreSaladino, salvando quindi la

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie B, Reggina: salvezza possibile, accordo vicino con Felice Saladini. I dettagli - Mediagol : Serie B, Reggina: salvezza possibile, accordo vicino con Felice Saladini. I dettagli - venti4ore : Serie C mercato. Reggina: conferma per la panchina per Diana - palermo24h : Serie C mercato. Reggina: conferma per la panchina per Diana - tabellamercatob : Società #SerieB Ultime sulla #Reggina Felice Saladini, attuale proprietario del #Lamezia, l'imprenditore interess… -