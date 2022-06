Serie B, il Pisa cambia allenatore dopo quattro stagioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Luca D'Angelo e il Pisa, le strade si dividono. dopo la sconfitta con il Monza nella finale play-off per andare in Serie A, il club toscano ha annunciato ufficialmente il divorzio con il tecnico abruzzese, che tanto bene... Leggi su today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Luca D'Angelo e il, le strade si dividono.la sconfitta con il Monza nella finale play-off per andare inA, il club toscano ha annunciato ufficialmente il divorzio con il tecnico abruzzese, che tanto bene...

Pubblicità

serieB123 : SerieB Non solo De Rossi: il sogno in Serie B è De Zerbi - TyaMent1 : @Daniele_Turati @LazialeDisci Facevate le storie per un portiere di 26 anni con 6 anni alle spalle di serie a e com… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Tesser vuole Camporese nel suo Modena. Corini per il Pisa? Tutte le trattative del giorno in… - ilpodsport : #Calciomercato Serie B, Pisa: separazione con il tecnico D'Angelo #ilpodsport - tabellamercatob : #Calciomercato panchine #SerieB 2022/23 Sei squadre con nuova guida tecnica: #Ascoli #Cagliari #Parma #Perugia… -