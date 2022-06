Scherma, Europei 2022 Antalya: Italia al via dopo i quaranta podi in Coppa del Mondo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da venerdì 22 giugno andranno in scena ad Antalya (Turchia) gli Europei 2022 di Scherma. Presente anche la Nazionale Italiana di fioretto, sciabola e spada, che arriva all’appuntamento dopo i quaranta podi conquistati in questa stagione di Coppa del Mondo (ventisette a livello individuale e tredici nelle prove a squadre). Nella giornata inaugurale ci saranno le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. L’Italia schiera la numero 2 del ranking mondiale Alice Volpi, la numero 8 Arianna Errigo, Francesca Palumbo e Martina Favaretto. Tra gli sciabolatori, gli azzurri Luca Curatoli e Luigi Samele sono 5° e 8° del ranking internazionale. Presenti anche i giovani Michele Gallo e Pietro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Da venerdì 22 giugno andranno in scena ad(Turchia) glidi. Presente anche la Nazionalena di fioretto, sciabola e spada, che arriva all’appuntamentoconquistati in questa stagione didel(ventisette a livello individuale e tredici nelle prove a squadre). Nella giornata inaugurale ci saranno le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. L’schiera la numero 2 del ranking mondiale Alice Volpi, la numero 8 Arianna Errigo, Francesca Palumbo e Martina Favaretto. Tra gli sciabolatori, gli azzurri Luca Curatoli e Luigi Samele sono 5° e 8° del ranking internazionale. Presenti anche i giovani Michele Gallo e Pietro ...

