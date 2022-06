Rossi, ct Ungheria: 'Szalai per il dopo-Koulibaly? Il Napoli farebbe un affare' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, ha dato un consiglio di mercato al Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Attila Szalai erede... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ct dell', Marco, ha dato un consiglio di mercato alai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Attilaerede...

Pubblicità

GoalItalia : La sera prima: battere l’Inghilterra 0-4 ?????????????? La sera dopo: concerto dei Red Hot Chili Peppers ?? ?? Marco Rossi,… - sportli26181512 : Rossi, ct Ungheria: 'Szalai per il dopo-Koulibaly? Il Napoli farebbe un affare': Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi,… - gilnar76 : Ungheria, il CT Rossi consiglia il #Napoli: “Prendi lui come erede di Koulibaly!” #Forzanapoli #Napolicalcio… - ilgiovanemassi : RT @Eurosport_IT: Al sorteggio del Gruppo 3 di #NationsLeague l'???????????????? ha pescato Italia, Germania e Inghilterra. Chi avrebbe detto che d… - RadioSportiva : Con il poker in casa dell'Inghilterra, l'Ungheria è volata in testa nel girone degli azzurri in Nations League. Ogg… -