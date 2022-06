Roma | colpi di pistola contro imprenditore | denunciò i suoi usurai - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

qnazionale : Roma, colpi di pistola contro imprenditore: denunciò i suoi usurai - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Colpi di pistola contro l'auto di un imprenditore a #Pomezia, indagini - figlio_di_roma : @Clauzinho3 Ricordiamoci chi sono i Friedkin e lo stile con cui hanno fatto/annunciato i colpi l'estate scorsa. - Lazio_TV : Indagano i carabinieri. - SkyTG24 : Colpi di pistola contro l'auto di un imprenditore a #Pomezia, indagini -

Carabinieri Pomezia (), 15 giugno 2022 - Momenti di paura ieri sera 14 giugno 2022 a Pomezia, centro in provincia di, dove un uomo ha esploso diversidi pistola contro l'auto di un imprenditore, in passato vittima di usura aveva denunciato i suoi usurai, che ha risposto al fuoco. Il fatto è avvenuto ......rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A Nemanja Matic ha firmato il suo contratto con la. Il serbo è uno degli acquisti già ufficializzati in Serie A. Ecco tutti i...Pomezia (Roma), 15 giugno 2022 - Momenti di paura ieri sera 14 giugno 2022 a Pomezia, centro in provincia di Roma, dove un uomo ha esploso diversi colpi di pistola contro l'auto di un imprenditore, in ...La sesta edizione della Mille Miglia viene disputata il 9 e il 10 aprile del 1932 su un percorso di 1635 chilometri ...