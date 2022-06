Rai: Fuortes, 'risultati tv dal 5-12 giugno segnano ottima partenza nuovo modello' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "I risultati tv dal 5-12 giugno segnano un'ottima partenza del nuovo modello. Il Gruppo Rai, in questa settimana, realizza in prima serata il 41,2% di share, in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021, e nell'intera giornata ottiene il 36,7%, incrementando di 0,6 punti il risultato del 2021". Lo ha detto l'ad Rai Carlo Fuortes nel suo intervento in Commissione di Vigilanza Rai dove questa mattina è stato audito, spiegando di voler condividere "alcune primissime riflessioni in ordine ai risultati di ascolto sull'avvio della stagione estiva, la quale coincide con la realizzazione del modello per generi". Più in dettaglio "in prima serata, le tre reti generaliste ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Itv dal 5-12un'del. Il Gruppo Rai, in questa settimana, realizza in prima serata il 41,2% di share, in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021, e nell'intera giornata ottiene il 36,7%, incrementando di 0,6 punti il risultato del 2021". Lo ha detto l'ad Rai Carlonel suo intervento in Commissione di Vigilanza Rai dove questa mattina è stato audito, spiegando di voler condividere "alcune primissime riflessioni in ordine aidi ascolto sull'avvio della stagione estiva, la quale coincide con la realizzazione delper generi". Più in dettaglio "in prima serata, le tre reti generaliste ...

