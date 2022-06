Quelle dismissioni del patrimonio pubblico fatte a prezzi di saldo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Erano attesi incassi per un miliardo e 200 milioni. Non si sono raggiunti nemmeno i 35 milioni di euro. Ecco i risultati del piano per la vendita di beni dello Stato, varato sotto il primo governo Conte. Così, da Nord a Sud, terreni e immobili sono stati ceduti per cifre irrisorie: anche a meno di mille euro. A Santhià, comune di 8 mila abitanti nel Vercellese, si trovavano alcuni terreni di proprietà pubblica. Sono quelli non più utilizzati e quindi vendibili per provare a rimpinguare le magre casse statali. Un modo intelligente per incamerare risorse fresche. Ed è proprio per questa ragione che nel 2019 lo Stato ha deciso di cedere una lunga serie di beni, affidando il dossier all’Agenzia del demanio, competente per materia. È passato del tempo e, alla fine, la cessione di quel lembo di terra piemontese è andata in porto. Quanto ha fruttato? Novecento euro. Non meno significativo il ...