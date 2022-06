Post-Brexit | UE avvia un’azione legale contro il Regno Unito

Pubblicità

L'Unione Europea riavvia una procedura d'infrazione nei confronti del Regno Unito, in risposta alle iniziative unilaterali per riscrivere parti del Protocollo nordirlandese. Lo ha fatto sapere la Commissione europea. "Nonostante i ripetuti appelli al governo del Regno Unito di attuare il protocollo, non l'ha fatto. Questa è una chiara violazione del diritto ...... l'accordo commerciale Ue - Gb. Bruxelles pubblica anche dei documenti che semplificano l'attuazione delle norme doganali, sanitarie e fitosanitarie previste nell'accordo per facilitare ...L’UE avvierà un’azione legale contro il Regno Unito per aver violato il protocollo post-Brexit. Tale violazione sarebbe avvenuta a seguito dell’avanzata di una proposta di legge inglese sulla ...La Commissione europea avvia una procedura di infrazione contro il Regno Unito "per non aver rispettato parti significative del Protocollo sull'Irlanda e Irlanda del Nord", l'accordo commerciale Ue-Gb ...