Palermo | Mansour | mercato e iscrizione tutto d’un fiato

Pubblicità

tifosipalermoit : Palermo, ora il futuro. Pallotta insidia il City . L’attaccante che ha firmato la B sarebbe il primo colpo del grup… - infoitsport : Tutti vogliono il Palermo: la galassia Mansour, Pallotta e un altro gruppo misterioso - tifosipalermoit : Si discute se sarà Pallotta o lo sceicco Mansour il prossimo proprietario del Palermo e si fanno anche ipotesi sul… - ParmaLiveTweet : Serie B sempre più straniera, per il Palermo è duello Mansour-Pallotta - infoitsport : GdS: 'Palermo, due strade per il futuro: Mansour o Pallotta?' -

...limare gli ultimi dettagli ma che la cessione andrà a buon fine con il gruppo dello sceicco...emissari nelle visite precedenti ma anche in virtù dei successi delle squadre giovanili delCommenta per primo Cambio di proprietà dopo la promozione in Serie B per il. Il presidente Dario Mirri sta gestendo le trattative per la cessione del club, valutato tra ...dello sceicco...Accelera la cessione del Palermo calcio, fresco di promozione in serie B. Secondo quanto appreso, scrive Milano Finanza, nei prossimi giorni – probabilmente all’inizio della prossima settimana – il cl ...E' ancora il Palermo il protagonista sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In assenza di altri temi legati alla terza serie, nella pagina dedicata alla ...