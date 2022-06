Napoli, rinnovo Koulibaly: contatto con l’agente, De Laurentiis valuta un’eccezione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non tramonta la pista rinnovo Koulibaly per il Napoli. De Laurentiis valuta di fare un’eccezione dopo il contatto con l’agente del difensore Il Napoli non ha perso le speranze di rinnovare il contratto di Kalidou Koulibaly. Come riportato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra l’agente del calciatore, Fali Ramadani, e il presidente De Laurentiis per valutare il futuro. Le parti sono arrivati alla conclusione che se dovesse arrivare un’offerta congrua, ovvero vicina ai 40 milioni, il senegalese potrà partire. In caso contrario, invece, si potranno seguire due strade. La prima è quella che porta alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non tramonta la pistaper il. Dedi faredopo ilcondel difensore Ilnon ha perso le speranze di rinnovare il contratto di Kalidou. Come riportato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi ci sarebbe stato untradel calciatore, Fali Ramadani, e il presidente Deperre il futuro. Le parti sono arrivati alla conclusione che se dovesse arrivare un’offerta congrua, ovvero vicina ai 40 milioni, il senegalese potrà partire. In caso contrario, invece, si potranno seguire due strade. La prima è quella che porta alla ...

Pubblicità

CalcioNews24 : Non è tutto perduto per il rinnovo di #Koulibaly - l_honestly : RT @Torrenapoli1: Non ho capito Il capocannoniere di tutti i tempi della storia del Napoli Beniamino indiscusso Se ne va così? Per un man… - robypec75 : @Napolinblack @AndreaTiberio7 Tanto per trasparenza, così ' rispetto per Mertens che ha chiesto una cifra che nob r… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, ecco l’offerta per il rinnovo di Alex #Meret Spuntano i dettagli tra cifre e durata ?? #LBDV… - StefaniaStefyss : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) Non solo #Koulibaly: #Juventus vigile anche su #FabianRuiz, in scadenza nel 2023 con il #Napoli e ancora l… -