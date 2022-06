Napoli, CorSport: “Victor può partire, ma ad oggi il prezzo è altissimo” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Napoli, CorSport- Come riporta CorSport sul Napoli, ad oggi Osimhen non è davvero incedibile e potrebbe partire per una grande offerta da capogiro. Ad oggi la squadra azzurra sta davvero attuando con il patron una vera e propria grande rivoluzione dopo anni di grande continuità di rosa che ha tirato la piazza in grandi traguardi con vari allenatori, ma senza mai stravolgere davvero troppo il tutto in campo e fuori. In questa sessione di mercato Adl ha cambiato davvero le carte in tavola per il Napoli con costi bassi e giocatori importanti per il campo e non dal nome. ‘Del futuro non v’è certezza’ e lo sa bene Victor Osimhen che ieri, dal ritiro della nazionale, ha fatto sapere che tutto può succedere. Il riferimento era chiaramente ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)- Come riportasul, adOsimhen non è davvero incedibile e potrebbeper una grande offerta da capogiro. Adla squadra azzurra sta davvero attuando con il patron una vera e propria grande rivoluzione dopo anni di grande continuità di rosa che ha tirato la piazza in grandi traguardi con vari allenatori, ma senza mai stravolgere davvero troppo il tutto in campo e fuori. In questa sessione di mercato Adl ha cambiato davvero le carte in tavola per ilcon costi bassi e giocatori importanti per il campo e non dal nome. ‘Del futuro non v’è certezza’ e lo sa beneOsimhen che ieri, dal ritiro della nazionale, ha fatto sapere che tutto può succedere. Il riferimento era chiaramente ...

