Marotta trema | la Juventus prepara una super offerta per un top nerazzurro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Lasembra stiando unaper un top player dell’Inter conche difficilmente potrà rifiutare. Il mercato dellaha bisogno di giocatori importanti, innesti di qualità che aumentino il valore della rosa bianconera e permettano ad Allegri di avere un gruppo in grado di tornare a dominare in Italia ed essere grande protagonista a livello europeo. Le operazioni da fare sono tante, dal difensore centrale (nonostante l’ottima prestazione di Gatti in nazionale) al centrocampista in grado di portare un numero importante di gol e assist fino all’attaccante che sostituisca Dybala. Questi i colpi principali ma non ci dobbiamo dimenticare la necessità di regalare al tecnico un regista. LaPresseLa possibilità di portare un regista alla corte di Allegri ...

Pubblicità

Calcio d'Angolo

Il calciomercato è lungo, ma lo slogan "senza ansie" professato da Giuseppealcuni giorni fa sembra non bastare a una fetta di tifosi dell'Inter cheal pensiero della cessione di un big per favorire una sessione estiva in attivo. Si era parlato di Lautaro ...Messaggio chiaro e senza fraintendimenti: ora l'Inter, la Vecchia Signora fa sul serio per centrare un colpo sensazionale per ribaltare gli equilibri in Serie A. Calciomercato Inter, Inzaghi trema: l'offerta monstre del Psg per Skriniar - Calcio d'Angolo La Juventus sembra stia preparando una super offerta per un top player dell'Inter con Marotta che difficilmente potrà rifiutare.A preoccupare il club nerazzurro è anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, con lo spauracchio di poterlo perdere a parametro zero tra un anno. Calciomercato Inter: il club nerazzurro rifiuta ...