Mancini, parla la mamma: 'È preoccupato perché non ha i giocatori all'altezza' (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Secondo me mio figlio Mancini è preoccupato perché non ha i giocatori all'altezza" . Sono le parole di Marianna Puolo , mamma del ct della Nazionale che ha parlato ai microfoni di "Un giorno da ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Secondo me mio figlionon ha iall'" . Sono le parole di Marianna Puolo ,del ct della Nazionale che hato ai microfoni di "Un giorno da ...

Pubblicità

sportli26181512 : Mancini, parla la mamma: 'È preoccupato perché non ha i giocatori all’altezza': Le parole di Marianna Puolo a 'Un g… - matteof111 : RT @mirkonicolino: #Sconcerti sul #Corsera: 'La sensazione è che si sia esagerato con i dilettanti allo sbaraglio. Quando si parla del peri… - sportli26181512 : Malagò: 'La sconfitta dell'Italia con la Germania parla da sola. Mancini è la persona più adatta. Felici per l'Unde… - Marco_3NLiL : #2 Perchè i problemi non sono ben distribuiti e radicati nel tempo, nei decenni. Sono tutte scelte tattiche, solo s… - filmaddicted2 : RT @lupacchiotta71: È il 15 giugno del 2022 e #Mancini non si è ancora dimesso. E parla pure -