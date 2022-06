Liverpool | Nunez | “Sto sognando come un bambino | impressionato da bacheca trofei”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Darwinha pronunciato le sue prime parole da giocatore del. Queste le dichiarazioni del ventitreenne uruguaiano al sito ufficiale dei Reds: “Sono veramente contento di essere qui, in un club immensoquesto. Ci sono dei grandi calciatori in questa squadra e il loro modo di giocare è identico al mio. Spero di poter dare tutto ciò che ho per aiutare la squadra. Stoun. Ora voglio vincere dei titoli, questo è uno dei motivi che mi hanno convinto a venire qui. Quando sono arrivato, sono rimastodel set-up, delle strutture, delladi”, ha concluso l’ex Benfica. SportFace.

