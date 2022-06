Le mascherine non sono più obbligatorie nei cinema e a teatro (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Non è più obbligatorio l'uso delle mascherine nei cinema, teatri e luoghi sportivi al chiuso. "Siamo di fronte a un altro passo verso la normalità - ha commentato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite del Tg1 mattina - Un segnale importante è stato quello di consentire ai nostri ragazzi di fare gli esami di terza media e della maturità senza mascherina. Resta aperta la riflessione se mantenere fino a settembre l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto. Le scelte definitive saranno fatte oggi in consiglio dei ministri". "Il virus circola ancora - ha detto Costa parlando dei dati in aumento sui contagi Covid -. L'obiettivo 'contagio zero' è irraggiungibile, noi puntiamo a una convivenza col virus il che significa tornare alla normalità con le nostre attività e anche fare in modo che gli ospedali possano ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Non è più obbligatorio l'uso dellenei, teatri e luoghi sportivi al chiuso. "Siamo di fronte a un altro passo verso la normalità - ha commentato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite del Tg1 mattina - Un segnale importante è stato quello di consentire ai nostri ragazzi di fare gli esami di terza media e della maturità senza mascherina. Resta aperta la riflessione se mantenere fino a settembre l'obbligo dellesui mezzi di trasporto. Le scelte definitive saranno fatte oggi in consiglio dei ministri". "Il virus circola ancora - ha detto Costa parlando dei dati in aumento sui contagi Covid -. L'obiettivo 'contagio zero' è irraggiungibile, noi puntiamo a una convivenza col virus il che significa tornare alla normalità con le nostre attività e anche fare in modo che gli ospedali possano ...

