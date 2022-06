La Corte europea dei Diritti Umani sospende il primo volo con richiedenti asilo per il Ruanda (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Corte europea dei Diritti Umani ha sospeso il primo volo con richiedenti asilo che sarebbero dovute esser trasferite dal Regno Unito in Ruanda. Il volo sarebbe dovuto partire ieri, dopo il via libera dei giudici britannici. Sospeso il primo volo con richiedenti asilo Lo stop è arrivato sulla base di una sospensiva accordata dalla Corte europea dei Diritti Umani a fronte di alcuni ricorsi dell’ultimo minuto presentati alla Cedu dagli avvocati dei richiedenti stessi. Anche dopo la Brexit, il Regno Unito è rimasto a far parte della Corte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ladeiha sospeso ilconche sarebbero dovute esser trasferite dal Regno Unito in. Ilsarebbe dovuto partire ieri, dopo il via libera dei giudici britannici. Sospeso ilconLo stop è arrivato sulla base di una sospensiva accordata dalladeia fronte di alcuni ricorsi dell’ultimo minuto presentati alla Cedu dagli avvocati deistessi. Anche dopo la Brexit, il Regno Unito è rimasto a far parte della...

Pubblicità

repubblica : La Gran Bretagna sospende primo volo con migranti diretti in Ruanda. Decisivo l'intervento della Corte europea dei… - ilpost : Il parlamento russo ha approvato quasi all’unanimità una legge per porre fine alla giurisdizione in Russia della Co… - caroliarita : RT @ROBZIK: La Corte Europea dei Diritti Umani ha bloccato la deportazione dei migranti verso il #Rwanda decisa dal governo britannico. Il… - MarisaLevi1 : RT @fam_cristiana: La Corte Europea dei Diritti Umani ha bloccato la deportazione dei migranti verso il #Rwanda decisa dal governo britanni… - rosanna_toscano : RT @PieraBelfanti: La Gran Bretagna sospende il primo volo con migranti diretti in Ruanda. Decisivo l'intervento della Corte europea dei di… -